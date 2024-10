Gaeta.it - Importante riforma sull’affidamento dei minori: le novità per i Comuni in arrivo dalla legge di Bilancio 2025

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una recente modifica normativa propostaLega nell’ambito delladista per apportare un cambiamento significativo nella gestione dell’affidamento dei. Questainteressa non solo i tribunali per i minorenni, ma avrà anche ripercussioni sui bilanci dei, permettendo loro di destinare risorse economiche a iniziative locali piuttosto che a spese di mantenimento dei ragazzi affidati. Modifica dell’affidamento dei: cosa prevede la normativa La nuova norma, fortemente volutaLega e recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede che le spese di mantenimento per iaffidati non ricadranno più sui, ma saranno a carico dello Stato.