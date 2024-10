Il Southampton deve basarsi sulla prestazione dell’Arsenal per le prossime partite “vitali”, afferma Martin (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Russell Martin vuole vedere la sua squadra del Southampton replicare le proprie prestazioni contro i più grandi club della Premier League quando affronteranno avversari più vicini a loro in classifica. Dopo il ritorno dalla sosta per le nazionali, i Saints affrontano Everton e Wolves, ma iniziano accogliendo il Leicester City al St. Mary’s questo sabato. Dopo aver visto la sua squadra affrontare l’Arsenal nell’ultimo incontro, Martin sta adottando lo stesso approccio nelle prossime partite che ha definito “assolutamente vitale”. “Abbiamo avuto il Newcastle in trasferta; Manchester United in casa, dove per mezz’ora siamo stati eccezionali; e qui”, ha detto Martin. Justcalcio.com - Il Southampton deve basarsi sulla prestazione dell’Arsenal per le prossime partite “vitali”, afferma Martin Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Russellvuole vedere la sua squadra delreplicare le proprie prestazioni contro i più grandi club della Premier League quando affronteranno avversari più vicini a loro in classifica. Dopo il ritorno dalla sosta per le nazionali, i Saints affrontano Everton e Wolves, ma iniziano accogliendo il Leicester City al St. Mary’s questo sabato. Dopo aver visto la sua squadra affrontare l’Arsenal nell’ultimo incontro,sta adottando lo stesso approccio nelleche ha definito “assolutamente vitale”. “Abbiamo avuto il Newcastle in trasferta; Manchester United in casa, dove per mezz’ora siamo stati eccezionali; e qui”, ha detto

“Niente aggressività - niente coraggio” – L’allenatore del Southampton Martin dice di non aver riconosciuto la sua squadra - Se non corri e combatti, non stabilisci contatti e non prendi le cose sul personale, allora sarà un problema”. “A metà tempo ho chiesto se potevano, per favore, dimostrare che volevano correre e lottare per noi come gruppo, per lo staff e l’uno per l’altro. I gol di Evanilson, Dango Ouattara e Antoine Semenyo hanno portato la partita oltre i Saints prima dell’intervallo. (Justcalcio.com)