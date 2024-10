Il classico della danza a teatro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un classico della danza sul palco del teatro Grande di Brescia: sabato 19 e domenica 20 la Compagnia del Balletto dell’Opera di Tbilisi sarà per la prima volta ospite del massimo teatro di Brescia con Giselle. Nell’ambito della stagione autunnale, sabato alle 20 e domenica si terrà la doppia recita del capolavoro del 1841 danzato sulle musiche di Adolphe Adam e su libretto di Theophile Gautier e Jules Henri Vernoy De Saint-Georges. Al teatro Grande la compagnia eseguirà una rielaborazione delle coreografie originali del balletto riprese da Nina Ananiashvili insieme ad Alexei Fadeechev. Ilgiorno.it - Il classico della danza a teatro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unsul palco delGrande di Brescia: sabato 19 e domenica 20 la Compagnia del Balletto dell’Opera di Tbilisi sarà per la prima volta ospite del massimodi Brescia con Giselle. Nell’ambitostagione autunnale, sabato alle 20 e domenica si terrà la doppia recita del capolavoro del 1841to sulle musiche di Adolphe Adam e su libretto di Theophile Gautier e Jules Henri Vernoy De Saint-Georges. AlGrande la compagnia eseguirà una rielaborazione delle coreografie originali del balletto riprese da Nina Ananiashvili insieme ad Alexei Fadeechev.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro di figura - si apre l'undicesima stagione con il classico "Il brutto anatroccolo". Il 1° dicembre debutta "La gabbianella e il gatto" - Nuova stagione del Teatro di Figura Perugia. Domenica 13 ottobre si aprono gli appuntamenti con "La domenica a teatro con la famiglia", undicesima stagione di spettacoli per ragazzi al Teatro di Figura Perugia, con un cartellone con 22 spettacoli rivolti ai bambini e le famiglie. Il programma... (Perugiatoday.it)

Formia / “Festival del teatro classico” - in scena il poema cavalleresco “Orlando Furioso” - FORMIA- Venerdì 2 agosto 2024, alleore 21. Con lui in scena: Sina Sebastiani, Piero Sarpa ed un ENSEMBLE MUSICALE composto da Giovanni Zappalorto […] L'articolo Formia / “Festival del teatro classico”, in scena il poema cavalleresco “Orlando Furioso” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Formia / Festival del Teatro Classico - all’area archeologica Caposele in scena “L’asino d’oro” - . 30, presso l’Area Archeologica di Caposele, quinto appuntamento per la nona edizione del Festival del Teatro Classico di Formia: sarà in scena il fantastico capolavoro della letteratura latina “L’Asino d’Oro” di Lucio Apuleio, con l’adattamento teatrale e la regia di Francesco Polizzi. Con Francesco Polizzi, Andrea Lami, […] L'articolo Formia / Festival del Teatro Classico, all’area ... (Temporeale.info)