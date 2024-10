Idf, '5 soldati uccisi nel sud del Libano' (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Idf, le forze armate israeliane hanno reso noto che "cinque soldati sono rimasti uccisi nel sud del Libano durante un combattimento". Quotidiano.net - Idf, '5 soldati uccisi nel sud del Libano' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Idf, le forze armate israeliane hanno reso noto che "cinquesono rimastinel sud deldurante un combattimento".

Mo : Hezbollah - 'uccisi soldati israeliani nel sud del Libano' - Beirut, 14 ott. Secondo una dichiarazione, i combattenti di Hezbollah hanno colpito un veicolo blindato militare con un missile guidato. . Il veicolo ha preso fuoco e i soldati a bordo sono rimasti uccisi e feriti. (Adnkronos) - Soldati israeliani sarebbero stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. (Liberoquotidiano.it)

Israele - i funerali dei soldati uccisi da Hezbollah - Hezbollah ha rivendicato l’attacco definendolo una rappresaglia per i raid aerei israeliani su Beirut giovedì 10 ottobre, che hanno causato 22 morti. L’esercito israeliano ha comunicato che i soldati sono morti nell’attacco a una base militare nell’area di Binyamina. È stato l’attacco più mortale di Hezbollah dall’inizio dell’invasione terrestre di Israele in Libano, avvenuta quasi due settimane ... (Lapresse.it)

Israele - sirene ed esplosioni dopo l’uccisione di quattro soldati da parte di Hezbollah - Hezbollah ha rivendicato la propria responsabilità in risposta agli attacchi israeliani su Beirut giovedì in cui sono morte 22 persone. Sirene ed esplosioni sopra l’area di Kafar Qara, in Israele, dopo che che quattro soldati dell’esercito israeliano sono stati uccisi in un attacco con droni di Hezbollah, sferrato contro una base militare dell’Idf. (Lapresse.it)