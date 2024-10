Endless Love anticipazioni 18 ottobre: trama e streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) La trama della nuova puntata di Endless Love del 18 ottobre. Ecco le anticipazioni della serie televisiva turca L'articolo Endless Love anticipazioni 18 ottobre: trama e streaming proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Endless Love anticipazioni 18 ottobre: trama e streaming Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladella nuova puntata didel 18. Ecco ledella serie televisiva turca L'articolo18proviene da Novella 2000.

Endless Love anticipazioni - Emir : così sua madre aiuta Nihan - Per questo, usa le poche forze che ha per rivelare, tramite alcune parole, di essere a conoscenza del fatto che Emir sa che Kemal ha scoperto di essere il padre di Deniz. Col tempo, Nihan inizia a sospettare che Emir abbia scoperto che il suo amato conosce la verità . Ma ecco che proprio questa confessione a cuore aperto porta la donna a prendere una decisione inaspettata. (Latuafonte.com)

Endless Love Anticipazioni 18 ottobre 2024 : Kemal si scaglia contro Nihan! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 18 ottobre 2024 su Canale 5: Kemal e Nihan hanno un duro scontro per Deniz!. (Comingsoon.it)

Endless Love - anticipazioni della puntata di stasera - giovedì 17 ottobre : Kemal pronto per l’esame del DNA - Mentre Asu pretenderà di avere un ufficio tutto suo, Galip – ormai disoccupato – deciderà di recarsi a far visita alla moglie Mujigan, che dopo anni di coma sembrerà iniziare a “risvegliarsi”. Dopo una serie di accuse a vicenda – durante le quali Soydere rinfaccerà alla donna di avergli nascosto la verità sulla bambina, e lei gli ricorderà che ha rifiutato di vederla quando era in carcere – i ... (Superguidatv.it)