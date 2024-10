Elon Musk smascherato da The Verge: i robot di Los Angeles erano esseri umani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Elon Musk è da sempre un personaggio chiacchieratissimo, ora il sito di giornalismo tecnologico The Verge ha in qualche modo smascherato uno degli aspetti della sua spettacolare presentazione dei giorni scorsi We, robot a Los Angeles: i robot che intrattenevano il pubblico erano esseri umani mascherati da automi. “Il ceo di Tesla, Elon Musk – Elon Musk smascherato da The Verge: i robot di Los Angeles erano esseri umani L'Identità. Lidentita.it - Elon Musk smascherato da The Verge: i robot di Los Angeles erano esseri umani Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è da sempre un personaggio chiacchieratissimo, ora il sito di giornalismo tecnologico Theha in qualche modouno degli aspetti della sua spettacolare presentazione dei giorni scorsi We,a Los: iche intrattenevano il pubblicomascherati da automi. “Il ceo di Tesla,da The: idi LosL'Identità.

