Dovbyk, allarme rientrato: segnale dall'allenamento in vista di Roma-Inter (Di giovedì 17 ottobre 2024) allarme rientrato per quanto riguarda le condizioni di Artem Dovbyk in vista di Roma-Inter di domenica. Dopo le notizie di giornata che lo volevano in dubbio, dall'allenamento dei giallorossi arriva un chiarissimo segnale. allarme rientrato – Nessun problema per Artem Dovbyk in vista di Roma-Inter di domenica, gara in programma allo stadio Olimpico. L'attaccante ucraino, secondo le ultime notizie nel corso della giornata, sembrava essere in dubbio dopo il suo rientro dagli impegni con la nazionale a causa di un'infiammazione al ginocchio. dall'allenamento odierno a Trigoria, però, arriva un chiarissimo segnale sulle sue condizioni. Nella fotogallery pubblicata dal club sul proprio sito web, infatti, si nota come Artem Dovbyk abbia lavorato tranquillamente in gruppo insieme ai compagni in vista della gara di domenica. Mostrando quindi di essere tutt'altro che in dubbio per Roma-Inter.

Dovbyk - allarme rientrato per la Roma. Novità prima dell’Inter - Gli ospiti cechi erano passati in vantaggio al 18? con Cerv, ma la freddezza di Dovbyk dagli undici metri ha permesso all’Ucraina di uscire dal campo con un punto. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Dovbyk ha dissipato ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche, scendendo regolarmente in campo ieri sera nel match di UEFA Nations League tra Ucraina e Repubblica Ceca. (Inter-news.it)

Roma - allarme rientrato per Dovbyk : regolarmente convocato da ct Ucraina - L’attaccante dell’Ucraina, infatti, aveva saltato la rifinitura di ieri a causa di un problema muscolare e sembrava a rischio per la partita di stasera di Nations League contro la Repubblica Ceca a Wroclaw, campo neutro polacco che è la casa della nazionale di Rebrov. The post Roma, allarme rientrato per Dovbyk: regolarmente convocato da ct Ucraina appeared first on SportFace. (Sportface.it)