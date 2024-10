Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono già lasciati? Ecco cosa ha rivelato Gabriele Parpiglia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez per entrambi si sono aperte nuove strade a livello sentimentale e se il rapper in questi mesi ha preferito non legarsi stabilmente a nessuno, concedendosi solo brevi flirt, Chiara al contrario per molto tempo è stata accostata al manager Silvio Campara, patron del noto marchio di scarpe Golden Goose. Questa estate, infatti, i due sono stati avvistati insieme a Forte dei Marmi e tanto è bastato per parlare di una relazione tra i due, che avrebbe anche spinto Campara a lasciare la moglie, ignara di tutto. Nessuno dei due ha mai smentito o confermato tali voci, ma stando a quanto riportato nelle ultime ore dal giornalista Gabriele Parpiglia la loro frequentazione sarebbe già giunta al capolinea: Lo scorso agosto abbiamo parlato di una frequentazione tra il top manager Silvio Campara e l’imprenditrice Chiara Ferragni. Isaechia.it - Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono già lasciati? Ecco cosa ha rivelato Gabriele Parpiglia Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la fine del matrimonio trae Fedez per entrambi siaperte nuove strade a livello sentimentale e se il rapper in questi mesi ha preferito non legarsi stabilmente a nessuno, concedendosi solo brevi flirt,al contrario per molto tempo è stata accostata al manager, patron del noto marchio di scarpe Golden Goose. Questa estate, infatti, i duestati avvistati insieme a Forte dei Marmi e tanto è bastato per parlare di una relazione tra i due, che avrebbe anche spintoa lasciare la moglie, ignara di tutto. Nessuno dei due ha mai smentito o confermato tali voci, ma stando a quanto riportato nelle ultime ore dal giornalistala loro frequentazione sarebbe già giunta al capolinea: Lo scorso agosto abbiamo parlato di una frequentazione tra il top managere l’imprenditrice

