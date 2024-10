Calcio Napoli, stop di 2 settimane per Lobotka: a Empoli scatta l’ora di Gilmour (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Calcio Napoli perde uno dei pezzi più importanti nello scacchiere di Antonio Conte, che per il match di domenica alle 12.30 al Castellani è pronto a far esordire dal primo minuto il centrocampista scozzese. Il Calcio Napoli continua la preparazione in vista del match contro l’Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Carlo 2anews.it - Calcio Napoli, stop di 2 settimane per Lobotka: a Empoli scatta l’ora di Gilmour Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilperde uno dei pezzi più importanti nello scacchiere di Antonio Conte, che per il match di domenica alle 12.30 al Castellani è pronto a far esordire dal primo minuto il centrocampista scozzese. Ilcontinua la preparazione in vista del match contro l’, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Carlo

Dalla Serie A alla Premier - quanto costano le maglie da calcio in Europa. Quella del Napoli è la più cara di tutte - Cara maglia quanto mi costi. La stagione 2024/25 è entrata nel vivo, con le novità che riguardano anche il merchandising. Sono ormai poche... (Calciomercato.com)

Calciomercato Napoli - Raspadori pronto a trasferirsi? Ha detto si a quella big - Trasferimento a gennaio? Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Giacomo Raspadori: l’attaccante ad oggi è al centro del calciomercato Napoli. Calciomercato Napoli, Raspadori ha detto subito di si all’interessa da parte di quella squadra. L’attaccante azzurro è assai ricercato da diverse big (l’Atalanta all’ultimo ci ha pensato in estate), ma in pole position ad oggi ci […]. (Calcionews24.com)

Simeone : “Conte come papà Diego - passione per il calcio e gioco nella testa! Con lui si fatica davvero. Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo” - All’inizio però è stata dura, soprattutto nei ritiri. Poi chissà. Un attacco tra i più completi d’Europa? Simeone ha manifestato fiducia nella qualità del Napoli, dichiarando: “Attacco tra i più completi d’Europa? Abbiamo una bella squadra, dovremmo affrontare tante sfide per capire il nostro livello: siamo in crescita, la squadra ha sempre qualcosa da migliorare ed il mister aiuta i calciatori ... (Napolipiu.com)