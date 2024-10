Brothers, Josh Brolin e Peter Dinklage gemelli diversi e divertenti nella commedia Prime Video (Di giovedì 17 ottobre 2024) Se state cercando un film divertente e coinvolgente ma non troppo impegnativo, date una possibilità a Brothers, commedia uscita su Prime Video il 17 ottobre e con un cast stellare, di cui i protagonisti sono Josh Brolin (con un aspetto ben diverso da quello solenne e cupo di Outer Range) e Peter Europa.today.it - Brothers, Josh Brolin e Peter Dinklage gemelli diversi e divertenti nella commedia Prime Video Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Se state cercando un film divertente e coinvolgente ma non troppo impegnativo, date una possibilità auscita suil 17 ottobre e con un cast stellare, di cui i protagonisti sono(con un aspetto ben diverso da quello solenne e cupo di Outer Range) e

