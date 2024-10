Borsa | l' Europa sale in attesa di Wall Street Milano +11%

Borsa: l'Europa sale in attesa di Wall Street, Milano +1,1% (Di giovedì 17 ottobre 2024) Borse europee positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. L'attenzione dei mercati è rivolta alla riunione della Bce, con gli analisti che hanno posizioni diverse sull'ulteriore taglio dei tassi. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro è stabile a 1,0866 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,7%. A guidare i listini del Vecchio continente sono Parigi (+1,2%) e Milano (+1,1%). Bene anche Francoforte (+0,8%), Londra (+0,3%) e Madrid (+0,1%). Cresce il settore azionario della Difesa (+1,8%), con l'inasprirsi delle tensioni geopolitiche. Acquisti anche sulle banche (+1,1%) e sulle assicurazioni (+0,4%). Più contenuto il rialzo dell'energia (+0,6%), con il petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 70,42 dollari al barile (+0,04%) e il Brent a 74,26 dollari (+0,05%). Salgono le utility (+0,5%), spinte dall'andamento del gas. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale in attesa di Wall Street, Milano +1,1% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Borse europee positive in vista dell'avvio didove i future sono in rialzo. L'attenzione dei mercati è rivolta alla riunione della Bce, con gli analisti che hanno posizioni diverse sull'ulteriore taglio dei tassi. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro è stabile a 1,0866 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,7%. A guidare i listini del Vecchio continente sono Parigi (+1,2%) e(+1,1%). Bene anche Francoforte (+0,8%), Londra (+0,3%) e Madrid (+0,1%). Cresce il settore azionario della Difesa (+1,8%), con l'inasprirsi delle tensioni geopolitiche. Acquisti anche sulle banche (+1,1%) e sulle assicurazioni (+0,4%). Più contenuto il rialzo dell'energia (+0,6%), con il petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 70,42 dollari al barile (+0,04%) e il Brent a 74,26 dollari (+0,05%). Salgono le utility (+0,5%), spinte dall'andamento del gas.

Borsa : Milano incerta con l'Europa dopo Wall street - ok Leonardo - Nel settore dell'energia il gas scende di qualche frazione sotto i 40 euro al Megawattora, mentre il petrolio si muove calmo tentando di conservare i 70 dollari al barile. Euro piatto a 1,089 contro il dollaro. Molto bene Leonardo che prosegue la sua corsa recente e sale del 3% a 21,6 euro. Londra sale infatti dello 0,8%, con Madrid in crescita dello 0,3%, mentre Piazza Affari oscilla sulla ... (Quotidiano.net)

Borsa : Milano incerta con l'Europa dopo Wall street - ok Leonardo - Lo spread tra Btp e Bund prosegue sui 123 punti base e, con i rendimenti di tutti i titoli di Stato europei in calo, guarda ai minimi da marzo a quota 121,9. Francoforte, Amsterdam e Parigi sono invece negativi attorno al mezzo punto percentuale. In Piazza Affari qualche vendita anche su Italgas in calo dell'1,2% mentre Ferrari è negativa di un punto percentuale. (Quotidiano.net)

Wall Street apre debole - Dj +0 - 05% - Nasdaq -0 - 07% - Wall Street apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,05% a 42.772,01 punti, il Nasdaq perde lo 0,07% a 18.304,18 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,05% a 5.812,42 punti. (Quotidiano.net)