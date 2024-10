Antonino Monteleone e Elisabetta Gregoraci flop: Rai2 interviene e cambia (Di giovedì 17 ottobre 2024) La situazione è critica su Rai2, e non c'è modo di nasconderlo. In un tentativo di risollevare le sorti di una programmazione in caduta libera, la rete ha deciso di tagliare 15 minuti al programma L'altra Italia di Antonino Monteleone, anticipando la messa in onda di Questioni di stile di Elisabetta Gregoraci poco dopo la mezzanotte. Questi cambiamenti non poteranno i risultati sperati, anzi, confermeranno l'inadeguatezza dei format proposti e l'incapacità del canale di competere con la concorrenza. Antonino Monteleone affonda su Rai2: I numeri del disastro de L'Altra Italia Antonino Monteleone è protagonista di una serata che definire disastrosa è un eufemismo. Al debutto de L'Altra Italia su Rai2, aveva dichiarato che gli ascolti TV non erano una sua preoccupazione. Una dichiarazione che oggi suona quasi come una giustificazione preventiva. Tvpertutti.it - Antonino Monteleone e Elisabetta Gregoraci flop: Rai2 interviene e cambia Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La situazione è critica su, e non c'è modo di nasconderlo. In un tentativo di risollevare le sorti di una programmazione in caduta libera, la rete ha deciso di tagliare 15 minuti al programma L'altra Italia di, anticipando la messa in onda di Questioni di stile dipoco dopo la mezzanotte. Questimenti non poteranno i risultati sperati, anzi, confermeranno l'inadeguatezza dei format proposti e l'incapacità del canale di competere con la concorrenza.affonda su: I numeri del disastro de L'Altra Italiaè protagonista di una serata che definire disastrosa è un eufemismo. Al debutto de L'Altra Italia su, aveva dichiarato che gli ascolti TV non erano una sua preoccupazione. Una dichiarazione che oggi suona quasi come una giustificazione preventiva.

