Tpi.it - Andrea Delogu e l’inquietante regalo di un fan, un mazzo di fiori anonimo: “Non siete romantici, questa cosa mi agita”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)di un fan, undialle prese con un fan molto invadente: la conduttrice, infatti, ha denunciato sui social di aver ricevuto undidirettamente a casa sua. Uninquietante dal momento che il fanè quindi a conoscenza dell’indirizzo di casa della presentatrice. In una stories sul suo profilo Instagram,ha scritto: “Io so che pensate di esseremandando deia casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. Non lo. So che c’è dietro un intento ‘carino’, ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta”.