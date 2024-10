VIDEO | Berlinguer sul red carpet della Festa del cinema di Roma grazie al film di Andrea Segre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ho imparato innanzitutto che oltre a Berlinguer c’erano tante persone sedute quei tavoli animate dal grande contributo che volevano portare nella nostra società”. Elio Germano è Enrico Berlinguer nel film di apertura della 19esima edizione della Festa del cinema di Roma."Berlinguer - La Romatoday.it - VIDEO | Berlinguer sul red carpet della Festa del cinema di Roma grazie al film di Andrea Segre Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ho imparato innanzitutto che oltre ac’erano tante persone sedute quei tavoli animate dal grande contributo che volevano portare nella nostra società”. Elio Germano è Enriconeldi apertura19esima edizionedeldi."- La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berlinguer e il suo tempo : il nuovo film di Andrea Segre sulla figura chiave della politica italiana - L’importanza del contesto storico Il film di Segre tocca temi fondamentali, rendendo omaggio a un periodo in cui l’idea di un’unità sperimentale tra le forze di sinistra si scontrava con le incertezze di una società in transizione. La scelta di includere figure chiave della politica italiana di quegli anni non è casuale; serve a ricreare il panorama complesso e articolato di una nazione divisa ... (Gaeta.it)

Si apre con un omaggio a Enrico Berlinguer la terza giornata di ValdarnoCinema Film Festival - Arrivederci Berlinguer! di Michele Mellara e Alessandro Rossi che saranno presenti in sala è tratto in larga parte dal filmato sui funerali del politico e da una serie di materiali filmici provenienti dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, la proiezione sarà preceduta dalla presentazione del libro “Solo la verità lo giuro” di Antonio Padellaro. (Lanazione.it)

Berlinguer. La grande ambizione - ecco il trailer del film di Andrea Segre con Elio Germano - . Berlinguer. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. La grande ambizione, il film di Andrea Segre con Elio Germano, che aprirà la Festa del Cinema di ... (Spettacolo.eu)