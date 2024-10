Verona, intervento di artroscopia al ginocchio per Frese: i tempi di recupero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tramite un comunicato ufficiale, l’Hellas Verona ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Martin Frese, che di recente si è infortunato e sarà costretto a operarsi. “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Frese, in seguito a una lesione cartilaginea, sarà sottoposto nella giornata odierna a un intervento di artroscopia al ginocchio destro – si legge – I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico“. Verona, intervento di artroscopia al ginocchio per Frese: i tempi di recupero SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tramite un comunicato ufficiale, l’Hellasha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Martin, che di recente si è infortunato e sarà costretto a operarsi. “HellasFC comunica che il calciatore Martin, in seguito a una lesione cartilaginea, sarà sottoposto nella giornata odierna a undialdestro – si legge – Idi guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico“.dialper: idiSportFace.

