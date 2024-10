Lanazione.it - Venerdì apre la stagione cinematografica di Artè con ‘Campo di Battaglia’

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si parte18 ottobre con una prima visione, "Campo di battaglia" di Gianni Amelio. Al via ladipromossa dal Comune e organizzata da Cineforum Ezechiele 25,17, con una prima programmazione di quattro film, che saranno proiettati ognifino all’8 novembre: uno spettacolo per la sezione "Il cinema ritrovato" e tre prime visioni. La salaricosì i battenti dopo un paio di anni di chiusura per lavori. "Un percorso che unisce innovazione e tradizione attraverso un forte legame con le realtà artistiche del nostro territorio, sia amatoriali che professionali - afferma l’assessora alla cultura Claudia Berti - iniziamo con il cinema, proponendo sia nuove uscite sia pellicole capaci di stimolare riflessioni tematiche.