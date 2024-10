Trump silenzia Kamala in Pennsylvania: stavolta niente spari, ma musica a palla e danze scatenate (video) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non si può certo dire che la comunicazione non sia il forte di Donald Trump: specie se quello utilizzato dall’ex presidente è il linguaggio del corpo che, dal pugno chiuso mentre grida «Fight» col viso rigato dal sangue dopo l’attentato di luglio, ai balletti improvvisati sul palco nelle scorse ore, a 21 giorni dall’election day nel duello a distanza con Kamala Harris disputato nel Keystone State ha rilanciato mediaticamente le sue performances e la Pennsylvania come il vero “battleground”, il campo di battaglia che deciderà il vincitore del duello per la Casa Bianca. Secoloditalia.it - Trump silenzia Kamala in Pennsylvania: stavolta niente spari, ma musica a palla e danze scatenate (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non si può certo dire che la comunicazione non sia il forte di Donald: specie se quello utilizzato dall’ex presidente è il linguaggio del corpo che, dal pugno chiuso mentre grida «Fight» col viso rigato dal sangue dopo l’attentato di luglio, ai balletti improvvisati sul palco nelle scorse ore, a 21 giorni dall’election day nel duello a distanza conHarris disputato nel Keystone State ha rilanciato mediaticamente le sue performances e lacome il vero “battleground”, il campo di battaglia che deciderà il vincitore del duello per la Casa Bianca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La sinistra silenzia il Kalashnikov puntato su Trump : l'ultimo scandalo - . Immaginate cosa sarebbe successo - al contrario - se qualcuno avesse sfiorato Kamala Harris anche solo con il proverbiale fiore: avremmo assistito a ondate di sdegno, a mobilitazioni accorate, a lamentazioni sulla democrazia in pericolo. (. Ci avete fatto caso? Dall'altra sera e poi per tutta la giornata di ieri, non un solo esponente della sinistra italiana ha pronunciato una sillaba di ... (Liberoquotidiano.it)

Capezzone : la sinistra silenzia il kalashnikov puntato su Trump - Ah sì? Sarà pure reciproca questa delegittimazione: ma non sono reciproche le pistolettate e le fucilate, che vanno regolarmente in una sola direzione. Anzi ecco il messaggio che ci viene trasmesso - bisogna voltare pagina e tornare ai temi della campagna elettorale americana. Stesso discorso per i soliti articoli sulle armi negli Usa: come se il problema – in questo caso – fossero le armi in sé ... (Liberoquotidiano.it)