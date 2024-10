Tarantinitime.it - Trovato con 6mila pacchetti di sigarette di contrabbando in auto, arrestato 50enne

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haundi origini campane perché ritenuto presunto responsabile del reato didi tabacchi lavorati esteri e sequestrato più di 6.000diprive del Sigillo di Stato. Il personale della Sezione Polizia Stradale di Taranto, nel corso dei consueti controlli lungo le maggiori arterie che conducono al capoluogo jonico, ha fermato sulla S.S. 100 nel comune di Mottola, un uomo a bordo di una Citroen C4 che procedeva in direzione Taranto. Il conducente – un commerciante di 50 anni residente in un comune del napoletano – avrebbe sin da subito mostrato un ingiustificato stato d’insofferenza, dichiarando ai poliziotti di non essere in possesso della patente in quanto ritirata alcuni giorni prima sempre da personale della Polizia di Stato.