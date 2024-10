Metropolitanmagazine.it - The Sphere, la seconda arena immersiva del mondo nascerà ad Abu Dhabi

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) A distanza di un anno dall’apertura della Thedi Las Vegas,ad Abulalocation ipertecnologica realizzata ad ospitare show immersivi. The, dopo Las Vegas arriva ad AbuNella giornata del 15 ottobre il gruppo TheEntertainment insieme al Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu, hanno rilasciato un comunicato congiunto nel quale dichiarano che il secondodelsarà costruito nel paese degli Emirati Arabi. “Questa partnership in linea con la nostra strategia del turismo 2030, conferma ulteriormente Abucome hub attiva per la cultura e l’innovazione. Sfruttando un intrattenimento innovativo come, non stiamo solo elevando il nostro profilo globale, ma anche impostando nuovi standard in esperienze immersive e nelle offerte culturali”.