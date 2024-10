Tennis, Sinner strapazza Medvedev al “Six Kings Slam” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Con l’ennesima prestazione maiuscola di questo 2024 Jannik Sinner apre “Six Kings Slam”, mega-esibizione in programma fino a sabato sul veloce indoor del “The Venue” di Riyadh, in Arabia Saudita. Nel primo match di giornata il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha liquidato per 6-0 6-3, in appena 69 minuti, Danil Medvedev, n.5 ATP. Scenografia da kolossal hollywoodiano per l’esibizione più ricca di sempre (1,4 milioni di euro il “gettone” di partecipazione: 5,5 milioni di euro il premio per il vincitore). Giochi di luce e trasposizioni virtuali ad accogliere l’ingresso in campo dell’azzurro, re del Tennis mondiale, e del russo, n.5 del mondo. Nell’ultimo confronto, disputato la scorsa settimana nei quarti del “1000”, Jannik ha battuto nettamente Daniil pareggiando il conto dei confronti diretti (7-7). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Con l’ennesima prestazione maiuscola di questo 2024 Jannikapre “Six”, mega-esibizione in programma fino a sabato sul veloce indoor del “The Venue” di Riyadh, in Arabia Saudita. Nel primo match di giornata il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha liquidato per 6-0 6-3, in appena 69 minuti, Danil, n.5 ATP. Scenografia da kolossal hollywoodiano per l’esibizione più ricca di sempre (1,4 milioni di euro il “gettone” di partecipazione: 5,5 milioni di euro il premio per il vincitore). Giochi di luce e trasposizioni virtuali ad accogliere l’ingresso in campo dell’azzurro, re delmondiale, e del russo, n.5 del mondo. Nell’ultimo confronto, disputato la scorsa settimana nei quarti del “1000”, Jannik ha battuto nettamente Daniil pareggiando il conto dei confronti diretti (7-7).

