Szombathely Unahotels 78-71 | Europa amara per Reggio Emilia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Battuta d’arresto in trasferta per lanel secondo match del girone eliminatorio di Fiba Champions League. I biancorossi sono stati sconfitti dagli ungheresi del Falco, che hanno giocato con maggiore energia e solidità della truppa di Priftis, facendo fronte alle scarse percentuali al tiro con una migliore qualità delle letture e sfruttando le ingenuità, e gli errori, in fase difensiva di capitan Vitali e compagni. La Pallacanestro Reggiana ha avuto anche prestazioni sottotono da parte dei suoi giocatori cardine, a partire da un Winston che ha viaggiato troppo a sprazzi; con Barford sottotono e anche Momo Faye, pur positivo, non ha dato il meglio di sé. Anche se va detto che ci aveva abituati sin troppo bene nelle precedenti uscite.