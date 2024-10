Su Pokémon GO debuttano i Pokémon Gigamax (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Niantic annuncia nuove sfide per gli allenatori e una collaborazione con il compositore Ramin Djawadi Niantic Inc. ha annunciato, con una nota ufficiale, l'introduzione di una grande novità per gli appassionati di Pokémon GO: la funzione Gigamax. Questa nuova funzione permetterà ai giocatori di incontrare i Pokémon Gigamax durante eventi a tempo limitato, iniziando con Sbircialanotizia.it - Su Pokémon GO debuttano i Pokémon Gigamax Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Niantic annuncia nuove sfide per gli allenatori e una collaborazione con il compositore Ramin Djawadi Niantic Inc. ha annunciato, con una nota ufficiale, l'introduzione di una grande novità per gli appassionati diGO: la funzione. Questa nuova funzione permetterà ai giocatori di incontrare idurante eventi a tempo limitato, iniziando con

