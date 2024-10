Six Kings Slam 2024, per Medvedev tre games vinti e un’ora di gioco valgono un milione e mezzo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) un’ora di gioco o poco più, tre games vinti, un bagel subito e una forma fisica non ottimale dopo le fatiche di pochi giorni fa. Daniil Medvedev ha perso un’altra volta contro Jannik Sinner, stavolta alla ricchissima esibizione saudita del Six Kings Slam 2024, e può comunque sorridere per via dell’importante – ed è un eufemismo – premio in denaro. IL MONTEPREMI COMPLETO Una barca di soldi che rimpingua il conto corrente del tennista russo, che soltanto per la partecipazione in questo torneo non Atp ha incassato un milione e mezzo di dollari. Un’enormità se si pensa che per lui, di fatto, perdere in modo sbrigativo questo match contro l’altoatesino ha un valore economico molto più ingente rispetto alla dolorosa sconfitta sul piano sportivo in quel di Melbourne nella finale degli Australian Open, dove il premio per il finalista perdente era di 1.058.768 euro. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dio poco più, tre, un bagel subito e una forma fisica non ottimale dopo le fatiche di pochi giorni fa. Daniilha perso un’altra volta contro Jannik Sinner, stavolta alla ricchissima esibizione saudita del Six, e può comunque sorridere per via dell’importante – ed è un eufemismo – premio in denaro. IL MONTEPREMI COMPLETO Una barca di soldi che rimpingua il conto corrente del tennista russo, che soltanto per la partecipazione in questo torneo non Atp ha incassato undi dollari. Un’enormità se si pensa che per lui, di fatto, perdere in modo sbrigativo questo match contro l’altoatesino ha un valore economico molto più ingente rispetto alla dolorosa sconfitta sul piano sportivo in quel di Melbourne nella finale degli Australian Open, dove il premio per il finalista perdente era di 1.058.768 euro.

