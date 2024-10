Sicurezza nella produzione del miele, l’Asp è partner di un progetto internazionale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Commissione europea ha recentemente approvato e ammesso a finanziamento un importante progetto transfrontaliero sulla valorizzazione della produzione del miele, in ambito sia comunitario che extra UE, di cui l’Asp di Agrigento è partner internazionale insieme al Centro internazionale di alti Agrigentonotizie.it - Sicurezza nella produzione del miele, l’Asp è partner di un progetto internazionale Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Commissione europea ha recentemente approvato e ammesso a finanziamento un importantetransfrontaliero sulla valorizzazione delladel, in ambito sia comunitario che extra UE, di cuidi Agrigento èinsieme al Centrodi alti

Miele italiano - produzione cala del 12% : come influisce su prezzo e qualità - Ciò comporta una diretta perdita di posti di lavoro non solo per gli apicoltori, ma anche per coloro che lavorano nelle aziende che forniscono attrezzature, materiali e servizi legati all’apicoltura. La campagna prevede attività didattiche e degustazioni, insieme a una forte presenza sui social media attraverso TikTok e Instagram, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e trasmettere ... (Quifinanza.it)

Apiturismo - la strada del miele : "Ma la produzione è dimezzata" - Una situazione confermata anche dagli altri apicoltori. Le api fanno anche tanto altro. O di più, considerando che 4-5 aziende hanno sopra a mille famiglie. "La speranza, e l’appello, è che Stato e Regione, tramite fondi europei, aiutino il nostro settore, in crisi", aggiunge. Con le relative spese. (Ilrestodelcarlino.it)