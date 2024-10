Reggia di Caserta: il 26 e 27 ottobre “Terra di Lavoro Wines” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiPresentata la terza edizione di “Terra di Lavoro Wines”, evento enologico e di promozione del territorio organizzato dal Consorzio Tutela VitiCaserta – VITICA, che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre nel I Cortile della Reggia di Caserta. Quest’anno, per la prima volta, l’evento vede la speciale collaborazione della Reggia di Caserta, Sito Unesco. Una scelta chiara, volta a rafforzare strategicamente le logiche di rete per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del territorio. La manifestazione, che si terrà nel I cortile della Reggia con accesso dall’ingresso est del Palazzo reale, a ingresso gratuito previo deposito cauzionale per tasca e calice, vedrà protagoniste le denominazioni vitivinicole tutelate dal Consorzio VITICA: Aversa Asprinio DOP, Falerno del Massico DOP, Galluccio DOP, Roccamonfina IGP e Terre del Volturno IGP. Anteprima24.it - Reggia di Caserta: il 26 e 27 ottobre “Terra di Lavoro Wines” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiPresentata la terza edizione di “di”, evento enologico e di promozione del territorio organizzato dal Consorzio Tutela Viti– VITICA, che si terrà sabato 26 e domenica 27nel I Cortile delladi. Quest’anno, per la prima volta, l’evento vede la speciale collaborazione delladi, Sito Unesco. Una scelta chiara, volta a rafforzare strategicamente le logiche di rete per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del territorio. La manifestazione, che si terrà nel I cortile dellacon accesso dall’ingresso est del Palazzo reale, a ingresso gratuito previo deposito cauzionale per tasca e calice, vedrà protagoniste le denominazioni vitivinicole tutelate dal Consorzio VITICA: Aversa Asprinio DOP, Falerno del Massico DOP, Galluccio DOP, Roccamonfina IGP e Terre del Volturno IGP.

