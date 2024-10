Polveri sottili, più accessi in ospedale a causa dello smog: “Casi aumentati del 15%” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – L’aumento dei livelli di particolato nell’aria – le Polveri sottili –, anche nel rispetto dei limiti delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, può essere uno degli indicatori che conducono a un incremento del numero di pazienti che si recano al pronto soccorso. È una delle annotazioni contenute nella ricerca, presentata al Congresso europeo di medicina d’emergenza, è stata condotta dal dottor Nazerian Peiman, dirigente della Medicina e chirurgia d’urgenza e accettazione a Careggi. “Ma non si dica che c’è un rapporto di causa-effetto perché è inesatto”, si affretta a spiegare Peiman. “Questo dell’inquinamento – aggiunge – è uno dei fattori, una delle misure che può essere presa in considerazione per stabilire i flussi nei pronto soccorso. Lanazione.it - Polveri sottili, più accessi in ospedale a causa dello smog: “Casi aumentati del 15%” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – L’aumento dei livelli di particolato nell’aria – le–, anche nel rispetto dei limiti delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, può essere uno degli indicatori che conducono a un incremento del numero di pazienti che si recano al pronto soccorso. È una delle annotazioni contenute nella ricerca, presentata al Congresso europeo di medicina d’emergenza, è stata condotta dal dottor Nazerian Peiman, dirigente della Medicina e chirurgia d’urgenza e accettazione a Careggi. “Ma non si dica che c’è un rapporto di-effetto perché è inesatto”, si affretta a spiegare Peiman. “Questo dell’inquinamento – aggiunge – è uno dei fattori, una delle misure che può essere presa in considerazione per stabilire i flussi nei pronto soccorso.

