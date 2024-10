Phoebe Philo non ne sbaglia una (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una cosa è certa: Phoebe Philo sa cosa desiderano le donne. Arriva l’ennesima conferma dalla sua ultima collezione, o come preferisce definirle lei, in un ottica senza stagione, edit. È la seconda, da qui il nome B, e arriverà nei pochi negozi selezionati e online a gennaio 2025, dove rimarrà fino al giugno. Austero ma raffinato, severo ma inaspettato, il lavoro di Philo è ancora una volta uno studio di architettura perfetto, basato su principi tanto estetici quanto funzionali. Dopo le controversie dei mesi scorsi, l’apertura a nuovi mercati e l’esordio in punti vendita selezionati, ci pensa questa magistrale collezione a definire lo stato dell’eponimo brand. Amica.it - Phoebe Philo non ne sbaglia una Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una cosa è certa:sa cosa desiderano le donne. Arriva l’ennesima conferma dalla sua ultima collezione, o come preferisce definirle lei, in un ottica senza stagione, edit. È la seconda, da qui il nome B, e arriverà nei pochi negozi selezionati e online a gennaio 2025, dove rimarrà fino al giugno. Austero ma raffinato, severo ma inaspettato, il lavoro diè ancora una volta uno studio di architettura perfetto, basato su principi tanto estetici quanto funzionali. Dopo le controversie dei mesi scorsi, l’apertura a nuovi mercati e l’esordio in punti vendita selezionati, ci pensa questa magistrale collezione a definire lo stato dell’eponimo brand.

10 Corso Como svela nuovo negozio - Phoebe Philo in esclusiva - 10 Corso Como svela il concept del nuovo negozio, concepito dall'agenzia interdisciplinare 2050+, secondo la visione di Tiziana Fausti, nel contesto del graduale processo di trasformazione e rinnovamento dell'iconica location milanese.

10 Corso Como svela nuovo negozio - Phoebe Philo in esclusiva - Ideato come una macchina teatrale […]. Il multibrand milanese alza il velo sul nuovo concept concepito dall’agenzia interdisciplinare 2050+, secondo la visione di Tiziana Fausti 10 Corso Como svela il concept del nuovo negozio, concepito dall’agenzia interdisciplinare 2050+, secondo la visione di Tiziana Fausti, nel contesto del graduale processo di trasformazione e rinnovamento dell’iconica ... (Sbircialanotizia.it)

Le fan del brand non vedevano l'ora : Phoebe Philo arriva nei negozi fisici (anche in Italia) ma intanto intorno alla designer londinese é già scoppiata una nuova polemica... - Un culto. O la ami o la odi. com rimane l’unica ed esclusiva destinazione per lo shopping online del brand”. Phoebe Philo nel 2005 quando nelle vesti di direttrice creativa di Chloé saluta gli ospiti a fine sfilata (Photo by Michel Dufour/WireImage) Attenzione però… Sempre stando a quanto riportato da WWD: “Philo ha fatto notare che le date di lancio potrebbero variare, mentre Phoebephilo. (Iodonna.it)