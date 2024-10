Ilrestodelcarlino.it - Per il Frosinone è il match da non fallire

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arrivato aldopo un lungo corteggiamento che ha portato anche a qualche malumore con il Catanzaro, suo ex club, mister Vincenzo Vivarini (foto) in Ciociaria sta vivendo uno dei periodi più complicati della propria brillante carriera. Il trainer, infatti, è alle prese con un gruppo – retrocesso dalla A la scorsa primavera - che non sta trovando né ritmo né punti in classifica. Il dg Guido Angelozzi gli ha confermato la fiducia anche dopo l’ultima, bruciante, sconfitta interna con la Carrarese, ma è chiaro che quella di domenica con la Reggiana sarà per lui (e per tutta la squadra) una prova importantissima, da non. Ilinfatti è attualmente al penultimo posto in classifica con appena 6 punti raccolti in 8 gare, distante anni luce da quelle che erano le ambizioni iniziali.