Palazzo Paisiello: la Provincia cede l’edificio al Conservatorio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ stata firmata oggi, presso uno studio notarile, la cessione di Palazzo Paisiello. Si tratta di un edificio della Provincia di Taranto che a partire dalla giornata odierna diventa di proprietà del Conservatorio. A firmare il documento il Dirigente del 3° settore “Edilizia e Patrimonio” della Provincia di Taranto, l’arch. Pantaleo De Finis, ed il Presidente del Conservatorio statale di musica “Giovanni Paisiello”, l’avv. Cristiano Marangi. Si tratta di un edificio storico già sede del conservatorio che prende il nome da Giovanni Paisiello, importante compositore italiano di origine tarantina. Uno degli ultimi grandi rappresentanti della scuola napoletana nonché uno dei più importanti compositori del Classicismo. Tarantinitime.it - Palazzo Paisiello: la Provincia cede l’edificio al Conservatorio Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ stata firmata oggi, presso uno studio notarile, la cessione di. Si tratta di un edificio delladi Taranto che a partire dalla giornata odierna diventa di proprietà del Conservatorio. A firmare il documento il Dirigente del 3° settore “Edilizia e Patrimonio” delladi Taranto, l’arch. Pantaleo De Finis, ed il Presidente del Conservatorio statale di musica “Giovanni”, l’avv. Cristiano Marangi. Si tratta di un edificio storico già sede del conservatorio che prende il nome da Giovanni, importante compositore italiano di origine tarantina. Uno degli ultimi grandi rappresentanti della scuola napoletana nonché uno dei più importanti compositori del Classicismo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I due "barbieri". Rossini vs Paisiello - MELPIGNANO - Un concerto che la OLeS promuove il prossimo 12 ottobre, al Palazzo Marchesale di Melpignano, divertente e originale: Un confronto tra due “Barbieri”, quello di Gioacchino Rossini e quell ... (lecceprima.it)

Finita l'attesa, domenica il concerto “Scherzi musicali in stile antico” del Maestro Gallina - Il secondo appuntamento della Stagione Concertistica "Città di Corigliano-Rossano" si terrà domenica 13 ottobre alle ore 19:00 presso Palazzo San Bernardino ... (ecodellojonio.it)

Palazzi storici in attesa di tornare a splendere - A Taranto sono tanti i progetti di restauro o ristrutturazione in corso, ma in molti casi i ritardi si accumulano da anni ... (rainews.it)