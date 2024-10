Liberoquotidiano.it - Nella corsa ligure l'Orlando furioso si aggrappa alla dama rossa spagnola che tifa Hamas

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sono certi infortuni, in campagna elettorale, che la prudenza consiglierebbe di nascondere sotto il tappeto. Non è consigliabile, se per esempio si puntapresidenza di una Regione come la Liguria, proiettata nel futuro con undici miliardi in opere pubbliche da investire e saldamente ancorata all'Occidente, esibire come una medaglia l'appoggio di chi si dichiara comunista ed è accusato di esaltare i terroristi di. Così invece ha fatto il candidato della sinistra, Andrea, dando massimo rilievo al videomessaggio di sostegno ricevuto da Yolanda Diaz, vicepremier, soprannominata “Laroja” (sta per “”) e appena tornata nel partito comunista dopo aver fallito la scalatapremiership.