Montroni da Ravenna a Milano | Porto lì l’esperienza maturata in Romagna

Un lungo periodo a Ravenna e a Faenza, accanto al primario di Chirurgia Giampaolo Ugolini. Le esperienze all'estero, coinvolto in studi internazionali. E, da lì, il primo contatto con l'Istituto nazionale dei tumori. È così che Isacco Montroni, chirurgo colonrettale, dall'Ausl Romagna è approdato nell'istituto milanese, seguendo un percorso che gli ha permesso di specializzarsi sempre di più nel campo di suo interesse: la chirurgia oncologica colorettale mininvasiva. Montroni, qual è il percorso che l'ha portata fin qui? "Ho avuto la fortuna di poter fare diversi periodi di formazione all'estero e in particolare negli Stati Uniti. Quando sono tornato in Italia ho continuato a collaborare con una serie di istituzioni europee in Belgio, con l'idea di sviluppare la chirurgia oncologica colorettale mininvasiva.

