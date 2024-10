Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 16 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024 a Ballerup (Danimarca) che vedrà già diversi azzurri impegnati. Un mercoledì che consente all’Italia di avere alcune speranze di medaglia in una rassegna mondiale in cui si vuole cercare di migliorare lo scadente bottino dello scorso anno a Glasgow. Nella sessione pomeridiana sono in programma il secondo turno della Team Sprint femminile e maschile, la scratch race femminile con l’azzurra Martina Fidanza che cercherà di fare un gran piazzamento in un format che apprezza molto e infine le finali della Team Sprint maschile e femminile e il primo turno (con semifinali e sfide per la finale per il terzo posto) dell’inseguimento maschile a squadre. Guarda i Mondiali di ciclismo su pista su DAZN a soli 11.99 euro al mese. Oasport.it - Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 16 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima giornata deidisua Ballerup (Danimarca) che vedrà già diversi azzurri impegnati. Un mercoledì che consente all’Italia di avere alcune speranze di medaglia in una rassegna mondiale in cui si vuole cercare di migliorare lo scadente bottino dello scorso anno a Glasgow. Nella sessione pomeridiana sono inil secondo turno della Team Sprint femminile e maschile, la scratch race femminile con l’azzurra Martina Fidanza che cercherà di fare un gran piazzamento in un format che apprezza molto e infine le finali della Team Sprint maschile e femminile e il primo turno (con semifinali e sfide per la finale per il terzo posto) dell’inseguimento maschile a squadre. Guarda idisusu DAZN a soli 11.99 euro al mese.

