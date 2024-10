Justcalcio.com - Liverpool e Manchester City puntano su Nicolò Barella

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione:sono tra i club interessati a ingaggiaredall’Inter Fichajes. Secondo il rapporto, anche l’Atletico Madrid e il Real Madrid vorrebberoè uno dei migliori centrocampisti al mondo ed è un giocatore fondamentale per l’Inter. Il 27enne ha fatto bene con il club italiano in Serie A e in UEFA Champions League. L’Inter non vuole vendere il nazionale italiano e valutarlo 90 milioni di euro, cosa che potrebbe rappresentare un problema per i club che lo tengono d’occhio. L’ex stella del Cagliari è nell’albo dell’Inter dal 2020 a titolo definitivo, dopo il prestito in nerazzurro nella stagione 2019-20.ha vinto due volte la Serie A, due volte la Coppa Italia, e finora ha raggiunto la finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League con l’Inter.