Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: Corbin Strong vince allo sprint! Quarto De Pretto davanti a Hirschi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA <>DIRETTAStrong> <>LIVEStrong> 16.43 La nostra <>DIRETTAStrong> <>LIVEStrong> del <>GiroStrong> del <>VenetoStrong> <>2024Strong> finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 16.42 Ecco la top 10 di questo <>GiroStrong> del <>VenetoStrong>: 1>CorbinStrong> Israel – Premier Tech 3:50:03 2 MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 0:00 3 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:004 DEDavide Team Jayco AlUla 0:02 5Marc UAE Team Emirates 0:046 BAIS Mattia Team Polti Kometa 0:047 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty 0:058 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:059 TONEATTI Davide Astana Qazaqstan Team 0:05 10 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 0:05 16.39 Quarta posizione per Davide De, quinta per Marc. 16.38 Corsa che è stata davvero dura e affrontata ad altissima velocità negli ultimi tre giri, alla fine è emerso lo spuntodiche ha saputo resistere. 16.