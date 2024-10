L’impatto di Neres ha stregato Cassano: “Conte è l’allenatore giusto che lo farà andare a mille all’ora” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex attaccante analizza il potenziale di Neres e il suo impatto nel campionato italiano, promettendo una stagione straordinaria. Nel corso dell’ultimo episodio di Viva el Futbal, Antonio Cassano, ex attaccante e ora opinionista, ha dedicato parole entusiastiche a David Neres, attaccante brasiliano che sta attirando l’attenzione nel panorama calcistico. Secondo Cassano, Neres ha tutte le carte in regola per avere una stagione straordinaria sotto la guida di Antonio Conte. Cassano ha sottolineato che Neres è un giocatore di altissimo livello, capace di creare occasioni e fornire assist. Nonostante le difficoltà incontrate nella sua carriera, il noto opinionista è fiducioso che l’approccio di Conte possa trasformare Neres in un protagonista del calcio italiano: “E’ un giocatore di altissimo livello, è un esterno che ti punta, ti fa assist. Napolipiu.com - L’impatto di Neres ha stregato Cassano: “Conte è l’allenatore giusto che lo farà andare a mille all’ora” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex attaccante analizza il potenziale die il suo impatto nel campionato italiano, promettendo una stagione straordinaria. Nel corso dell’ultimo episodio di Viva el Futbal, Antonio, ex attaccante e ora opinionista, ha dedicato parole entusiastiche a David, attaccante brasiliano che sta attirando l’attenzione nel panorama calcistico. Secondoha tutte le carte in regola per avere una stagione straordinaria sotto la guida di Antonioha sottolineato cheè un giocatore di altissimo livello, capace di creare occasioni e fornire assist. Nonostante le difficoltà incontrate nella sua carriera, il noto opinionista è fiducioso che l’approccio dipossa trasformarein un protagonista del calcio italiano: “E’ un giocatore di altissimo livello, è un esterno che ti punta, ti fa assist.

