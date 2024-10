In auto con quattro chili di cocaina sulla A12: arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lucca, 16 ottobre 2024 - Con quattro chili di droga a bordo della sua auto. La polizia stradale di Viareggio in collaborazione con quella di Massa, lungo l'autostrada A12, ha intercettato e arrestato un trafficante di droga trovato in possesso di circa quattro chili di cocaina. Intorno alle 20 di lunedì 14 ottobre, una pattuglia della polizia stradale di Viareggio, su segnalazione dei colleghi della stradale di Pontremoli, ha fermato per un controllo lungo la carreggiata sud della A12 una Audi con targa italiana e con a bordo una persona straniera che procedeva ad alta velocità con manovre pericolose. Il conducente, un albanese di 30 anni, dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, ha subito mostrato nervosismo. Lanazione.it - In auto con quattro chili di cocaina sulla A12: arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lucca, 16 ottobre 2024 - Condi droga a bordo della sua. La polizia stradale di Viareggio in collaborazione con quella di Massa, lungo l'strada A12, ha intercettato eun trafficante di droga trovato in possesso di circadi. Intorno alle 20 di lunedì 14 ottobre, una pattuglia della polizia stradale di Viareggio, su segnalazione dei colleghi della stradale di Pontremoli, ha fermato per un controllo lungo la carreggiata sud della A12 una Audi con targa italiana e con a bordo una persona straniera che procedeva ad alta velocità con manovre pericolose. Il conducente, un albanese di 30 anni, dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, ha subito mostrato nervosismo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strangolata dal marito davanti ai figli - quattro versioni sul movente. Oggi l’autopsia su Eleonor Toci - Effettuata l'autopsia sulla 24enne uccisa dal marito a San Felice a Cancello (Caserta); nei prossimi giorni possibile l'incidente probatorio coi figli di 4 e 6 anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Israele - sparatoria in autostrada con un morto e quattro feriti : si sospetta un atto terroristico - Secondo il Times of Israel, questo dettaglio potrebbe suggerire che non aveva precedenti penali e che potrebbe aver attraversato illegalmente la Cisgiordania. L’identità dell’aggressore non è stata ancora accertata. twitter. Documentation of the attack on Route 4 between Yavne and Ashdod: the terrorist stands on the side of the road (on the left) – and opens fire at the cars traveling on the ... (Lettera43.it)

Un brindisi per gli amici a quattro zampe : serata con l'autore Manuel Bova alla Cantina 366 - Sabato 19 ottobre, a partire dalle 19. 30, la Cantina 366 di Bairo ospiterà una degustazione enogastronomica e un incontro con l'autore Manuel Bova. L'iniziativa, dal titolo "Book and Wine for dogs", ha lo scopo di raccogliere fondi a. . "Book and Wine for dogs": un evento benefico alla Cantina 366. (Torinotoday.it)