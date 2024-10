Gaeta.it - Il museo come spazio di confronto culturale: le parole di Cristina Mazzantini

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La discussione sulla neutralitàe sull'accesso agli spazi artistici è tornata al centro del dibattito pubblico grazie alle recenti dichiarazioni di, direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. In un contesto di polemiche legate all'utilizzo delper eventi di carattere politico,ha affermato la fondamentale apertura del mondo artistico a tutte le ideologie, sottolineando che "la cultura appartiene a tutti, al di là delle appartenenze politiche." La posizione della direttrice sulla cultura e il suo accessoha voluto chiarire la sua posizione in merito all'uso degli spazi museali, considerando la culturaun'area non segmentata da divisioni politiche.