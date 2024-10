Il Festival delle Regioni a Bari: verso l'assenza della premier Meloni. Slitta anche firma del Patto per la Coesione con la Puglia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, salvo sorprese dell'ultimo minuto, non dovrebbe prendere parte di persona al Festival 'L'Italia delle Regioni' in programma a Bari dal 19 al 22 ottobre. La manifestazione vedrà in città convegni e incontri, tra teatro Piccinni e altre location, ai Baritoday.it - Il Festival delle Regioni a Bari: verso l'assenza della premier Meloni. Slitta anche firma del Patto per la Coesione con la Puglia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, salvo sorprese dell'ultimo minuto, non dovrebbe prendere parte di persona al'L'Italia' in programma adal 19 al 22 ottobre. La manifestazione vedrà in città convegni e incontri, tra teatro Piccinni e altre location, ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Loop Festival torna a Bari. Il Videoclip Musicale 'Fra Autorialità E Marketing' - Il Loop Festival torna venerdì 4 ottobre (ore 9.50, Aula C – 2° piano, Palazzo Ateneo di Uniba, ingresso gratuito) per un appuntamento speciale in collaborazione con il DAMS dell'Università Di Bari Aldo Moro, un'anticipazione della nona edizione della manifestazione crossmediale che racconta il... (Baritoday.it)

Baritono casertano al festival di Tokyo diretto dal maestro Muti - Un'emozione unica e indimenticabile ha segnato ancora una volta la carriera del cantante lirico Francesco Landolfi, originario di Alvignano, in provincia di Caserta, che ha recentemente calcato nuovamente il prestigioso palcoscenico giapponese. L'artista ha debuttato il difficile ruolo di Ezio... (Casertanews.it)

Presentato il festival delle Regioni - a Bari ci sarà il presidente della Repubblica Si svolgerà dal 19 ottobre - Numerosi spazi iconici, tra cui Piazza del Ferrarese, la Muraglia, il Fortino, il Teatro Kursaal Santalucia e la Sala Zonno, saranno animati da iniziative nel miglio dei teatri, integrando storia e cultura in un’esperienza unica per tutti i partecipanti. it) e sui nostri canali social ufficiali Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube. (Noinotizie.it)