I ricorsi sui migranti nei centri in Albania? Deciderà il capo delle toghe di sinistra | ecco chi è

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La riuscita del piano del governo Meloni per contrastare l'immigrazione clandestina, prevedendo deiindove trattenere coloro che provengono da Paesi sicuri si giocherà anche nelle aule di tribunale. E tutto si giocherà infatti proprio sul concetto di “Paese sicuro”. Con un decreto del ministero degli Esteri pubblicato a maggio è stata ampliata la lista dei Paesi di origine sicuri peri quali può essere derogata la procedura ordinaria di richiesta di asilo e adottata la procedura accelerata. Adesso sono 22: tra questi la Tunisia, l'Egitto, la Nigeria, il Bangladesh e il Camerun. Si tratta di Paesi, da cui provengono la maggior parte deiche arrivano in Italia, in cui non ci sono atti di persecuzione né tortura, o forme di pena o trattamento inumano e degradante, rendendo così infondate le loro richieste di protezione internazionale.