Crosetto, troppi rischi per visita Meloni a militari Unifil (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Non penso sia possibile" una visita della premier Giorgia Meloni, attesa venerdì in Giordania ed in Libano, al contingente italiano di Unifil: "le condizioni di sicurezza non lo consentiranno, sarebbe troppo pericoloso per lei perché non sono possibili spostamenti in elicottero, ma soltanto su strada e su strada ormai quella è una parte del Libano che è sotto il controllo di nessuno, per cui sarebbe troppo rischioso. Non è andato neanche il capo di Stato Maggiore della Difesa che avrebbe voluto andare". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla trasmissione 'Cinque minuti' su Rai 1. Quotidiano.net - Crosetto, troppi rischi per visita Meloni a militari Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Non penso sia possibile" unadella premier Giorgia, attesa venerdì in Giordania ed in Libano, al contingente italiano di: "le condizioni di sicurezza non lo consentiranno, sarebbe troppo pericoloso per lei perché non sono possibili spostamenti in elicottero, ma soltanto su strada e su strada ormai quella è una parte del Libano che è sotto il controllo di nessuno, per cui sarebbe troppooso. Non è andato neanche il capo di Stato Maggiore della Difesa che avrebbe voluto andare". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, alla trasmissione 'Cinque minuti' su Rai 1.

