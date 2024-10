Corea del Nord e Corea del Sud, cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pyongyang ha fatto saltare le strade al confine. Seul ha risposto con colpi di avvertimento. Sullo sfondo, il rafforzamento dei legami con la Russia di Putin Wired.it - Corea del Nord e Corea del Sud, cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pyongyang ha fatto saltare le strade al confine. Seul ha risposto con colpi di avvertimento. Sullo sfondo, il rafforzamento dei legami con la Russia di Putin

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La dittatura della Corea del Nord. Una grande caserma - sempre più lontana da Seul - amica di Putin -  Nei volantini si riferiva anche delle straordinarie ricchezze del luminoso Kim Jong II, al potere dal 2012, in un paese isolato e poverissimo, in cui tutti i mezzi di produzione sono in mano allo Stato, dai cui è difficile ottenere informazioni e dal quale è quasi impossibile fuggire.  A complicare un clima internazionale quanto mai teso ci mancava la Corea del Nord. (Nuovasocieta.it)

Corea del Nord - i volantini che denunciano la ricchezza di Kim Jong-un - Secondo quanto riportato, questi volantini, lanciati attraverso droni nei cieli di Pyongyang, hanno esposto al popolo nordcoreano l’opulenza della famiglia Kim, calcolando i beni di lusso in termini di riso e grano, beni essenziali e spesso carenti per la popolazione. Il dittatore ha dichiarato che l’unificazione con il Sud non è più possibile, abbandonando così l’obiettivo storico di una ... (Lettera43.it)

La Corea del Nord ha fatto esplodere le strade che la collegano al Sud -  Il regime nordcoreano ha fatto saltare in aria tratti di strade inutilizzati che collegano i due paesi. . . Le esplosioni sono avvenute oggi lungo le coste orientale e occidentale della penisola coreana: la. . Dalla Corea del Nord arriva un'altra dimostrazione di rottura dei legami con la Corea del Sud. (Today.it)