Cina: Hainan, robusto commercio estero nei primi tre trimestri

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Haikou, 16 ott – (Xinhua) – La provincia cinese diha registrato importazioni ed esportazioni di merci per un totale di 205,95 miliardi di yuan (circa 28,93 miliardi di dollari) neitredi quest’anno, segnando un record nello stesso periodo e un aumento del 20,2% su base annua, hanno mostrato oggi le statistiche doganali. E’ la prima volta che ildi beni della provincia ha superato la soglia dei 200 miliardi di yuan nello stesso periodo, secondo le informazioni pubblicate in una conferenza stampa tenuta dalla dogana di Haikou. Ildi beni della provincia con i Paesi partner della Belt and Road ha raggiunto 117,25 miliardi di yuan neitre, con un aumento del 43,9% anno su anno, rappresentando il 56,9% del totale della provincia.