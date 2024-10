Anteprima24.it - Centro estetico del piacere, con annunci sul web: denunciati un uomo e una donna

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOperazione contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione da parte dei Carabinieri della Stazione di Solofra, che hanno denunciato in stato di libertà une unadi origini asiatiche. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri sono partiti monitorando alcuni siti internet, spesso utilizzati come bacheche dia sfondo sessuale, su cui soggetti dediti all’attività di meretricio pubblicizzano le loro prestazioni ai potenziali clienti in cerca di “avventure”, con il numero da contattare per concordare gli appuntamenti durante i quali consumare rapporti sessuali a pagamento.  I militari dell’Arma, individuato l’immobile dove veniva esercitata l’illecita attività , pubblicizzata online con tanto di fotografie che non lasciavano alcun dubbio sulla finalità degli incontri, hanno iniziato un’attività di monitoraggio.