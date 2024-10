Ilnapolista.it - Ben Yedder: la Procura chiede 2 anni e mezzo di carcere per tentato stupro e 18 mesi di squalifica (L’Equipe)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Wissam Benieri sera è stato ascoltato in Tribunale dopo la denuncia diarrivata da una donna 23enne che aveva segnalato il calciatore alla guida in stato di ebbrezza e il successivoabuso. L’ex calciatore del Monaco era stato arrestato nella notte tra il 6 e 7 settembre. Ben, ladiperBen, secondo quanto riportato da: Non ha negato di aver guidato ubriaco. Per quanto riguarda i fatti di violenza sessuale, dice di non ricordare nulla a causa dell’alcol: «Quando bevo, non sono io. Normalmente, non avrei agito in questo modo. Ho bevuto consapevolmente, ma non posso dire se ho fatto davvero quello che si racconta. Chiedo sinceramente scusa alla vittima e alla sua famiglia».