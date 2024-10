Quotidiano.net - Accise diesel e benzina: cosa cambia nella manovra 2025

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “non è quotata nessuna copertura e nessuna entrata a fronte die catasto. Peraltro sulleavevamo detto che è un allineamento, quindi ci sarà una riduzione dellae un aumento del gasolio. Lanon riguarderà gli autotrasportatori". Con queste parole, il ministro dell'Economia Giorgetti ha voluto scongiurare l'ipotesi di un aumento più pesante a carico degli automobilisti, sottolineando che si tratta di un modo per portare alla pari lesu, attualmente gravanti rispettivamente per il 35% e il 38% sul costo complessivo. Ansa Il ministro scherza, il Codacons no “Facciamo un test in sala: chi ha la macchina a, chi a gasolio? Io ce l’ho a gasolio, pagherò un centesimo in più a litro, sono disperato è una stangata”.