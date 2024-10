Weekend di maltempo in arrivo: ecco dove ci saranno nubifragi! (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma - Il terzo Weekend di ottobre porterà maltempo diffuso, con piogge e temporali, inclusi possibili nubifragi su diverse regioni italiane. Il terzo Weekend di ottobre si preannuncia caratterizzato da un maltempo persistente su gran parte dell'Italia. Un significativo vortice di bassa pressione atlantica è atteso in arrivo sul Mediterraneo nella giornata di venerdì, per poi attraversare la Penisola durante sabato e domenica. Ciò comporterà un rischio elevato di piogge e temporali diffusi, localmente intensi e potenzialmente anche a carattere di nubifragio, in particolare sabato. Per quanto riguarda il sabato, si prevede che il centro del minimo barico si collochi nell'area tirrenica centrale. Abruzzo24ore.tv - Weekend di maltempo in arrivo: ecco dove ci saranno nubifragi! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma - Il terzodi ottobre porteràdiffuso, con piogge e temporali, inclusi possibilisu diverse regioni italiane. Il terzodi ottobre si preannuncia caratterizzato da unpersistente su gran parte dell'Italia. Un significativo vortice di bassa pressione atlantica è atteso insul Mediterraneo nella giornata di venerdì, per poi attraversare la Penisola durante sabato e domenica. Ciò comporterà un rischio elevato di piogge e temporali diffusi, localmente intensi e potenzialmente anche a carattere dio, in particolare sabato. Per quanto riguarda il sabato, si prevede che il centro del minimo barico si collochi nell'area tirrenica centrale.

