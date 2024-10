Vigili sequestrano locale in centro: "Ballavano in 130 in una stanza da 30 metri quadrati senza autorizzazioni" (Di martedì 15 ottobre 2024) Continua la lotta alla movida selvaggia. Nel mirino della polizia municipale stavolta è finito un locale trasformato in discoteca abusiva che si trova nel centro storico. Si tratta di Spina, in piazzetta della Messinese. "In una stanza di appena 30 metri quadrati - si legge in una nota della Palermotoday.it - Vigili sequestrano locale in centro: "Ballavano in 130 in una stanza da 30 metri quadrati senza autorizzazioni" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continua la lotta alla movida selvaggia. Nel mirino della polizia municipale stavolta è finito untrasformato in discoteca abusiva che si trova nelstorico. Si tratta di Spina, in piazzetta della Messinese. "In unadi appena 30- si legge in una nota della

