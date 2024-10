Gaeta.it - Tragico incidente mortale per un idraulico a Gallipoli: esplosione durante lavori di manutenzione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico ha scosso la comunità di, in provincia di Lecce, dove undi 62 anni ha perso la vita a causa di un’un intervento su un impianto di riscaldamento. L’ha attirato l’attenzione delle autorità locali e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause che hanno portato a questoevento. I carabinieri e gli ispettori dello Spesal sono intervenuti per accertare la dinamica dell’accaduto e garantire che vengano attuate le procedure di sicurezza necessarie. Ile la vittima Fernando Coletta, undi 62 anni originario di Racale, ha perso la vita mentre stava svolgendodiin una casa di campagna situata al confine trae Alezio.