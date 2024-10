Torna la SuperLega, ora non ci sono dubbi: spunta la data, ecco quando partirà (Di martedì 15 ottobre 2024) La SuperLega sta Tornando, adesso non ci sono dubbi: è saltata fuori la data insieme a diversi dettagli utili. ecco tutto quello che c’è da sapere. sono arrivate in queste ultime ore novità importanti in merito alla SuperLega, novità che hanno decisamente stupito. Dopo l’iniziale bocciatura del progetto, adesso in questo ottobre del 2024 tutto sembra essere diametralmente cambiato. Non solo sembra essere stata fissata la data d’inizio a settembre del 2025 ma sarebbero arrivate anche dichiarazioni ufficiali in merito al progetto. Di seguito quindi tutti i dettagli del caso. La SuperLega è Tornata: adesso è ufficiale, c’è la data dell’inizio (LaPresse) – Tvplay.itSecondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo ‘AS’, la SuperLega non solo partirà ma c’è anche una data. Tutto dovrebbe avere infatti inizio a settembre 2025. Tvplay.it - Torna la SuperLega, ora non ci sono dubbi: spunta la data, ecco quando partirà Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lastando, adesso non ci: è saltata fuori lainsieme a diversi dettagli utili.tutto quello che c’è da sapere.arrivate in queste ultime ore novità importanti in merito alla, novità che hanno decisamente stupito. Dopo l’iniziale bocciatura del progetto, adesso in questo ottobre del 2024 tutto sembra essere diametralmente cambiato. Non solo sembra essere stata fissata lad’inizio a settembre del 2025 ma sarebbero arrivate anche dichiarazioni ufficiali in merito al progetto. Di seguito quindi tutti i dettagli del caso. Lata: adesso è ufficiale, c’è ladell’inizio (LaPresse) – Tvplay.itSecondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo ‘AS’, lanon soloma c’è anche una. Tutto dovrebbe avere infatti inizio a settembre 2025.

