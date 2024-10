SOCIAL – Ex Milan, i tifosi chiedono il ritorno “a casa” di Sandro Tonali. Tutti i commenti (Di martedì 15 ottobre 2024) SOCIAL – Ex Milan, dopo la grande prestazione con l’Italia i tifosi rossonero chiedono il ritorno a Milano di Sandro Tonali. Tutti i commenti Dal rientro in campo dopo la lunga squalifica per calcioscommesse, Sandro Tonali ha ritrovato una condizione fisica davvero pazzesca e nelle ultime uscite con la Nazionale di Luciano Spalletti è letteralmente salito in cattedra. La gara contro Israele è, infatti, la testimonianza di quanto di buono sta facendo vedere il numero 8 azzurro. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, poi, l’ex Milan è stato il migliore in campo insieme a Di Lorenzo. Ecco che, quindi, tra i tifosi rossoneri c’è grande sconforto per aver perso un giocatore di questo calibro, che aveva preso in mano il reparto centrale del campo del Diavolo. Dailymilan.it - SOCIAL – Ex Milan, i tifosi chiedono il ritorno “a casa” di Sandro Tonali. Tutti i commenti Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024)– Ex, dopo la grande prestazione con l’Italia irossoneroilo diDal rientro in campo dopo la lunga squalifica per calcioscommesse,ha ritrovato una condizione fisica davvero pazzesca e nelle ultime uscite con la Nazionale di Luciano Spalletti è letteralmente salito in cattedra. La gara contro Israele è, infatti, la testimonianza di quanto di buono sta facendo vedere il numero 8 azzurro. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, poi, l’exè stato il migliore in campo insieme a Di Lorenzo. Ecco che, quindi, tra irossoneri c’è grande sconforto per aver perso un giocatore di questo calibro, che aveva preso in mano il reparto centrale del campo del Diavolo.

